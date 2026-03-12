Altındağ Belediyesi tarafından yürütülen kültürel ve sosyal faaliyetler, ilçe sakinlerinin yaşamına dokunmaya devam ediyor. Belediyenin düzenlediği sanat etkinlikleri sayesinde birçok vatandaş hem sosyal hayata katılıyor hem de moral buluyor.

Şef Cengiz Taşkent yönetimindeki Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, üyelerine yalnızca müzik yapma imkânı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık sorunlarıyla mücadele eden katılımcılar için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Koro üyeleri, “Bizim ilacımız burada” diyerek müziğin hayatlarına kattığı olumlu etkileri dile getiriyor.

Diyalize rağmen koroyu bırakmıyor

Koronun en dikkat çeken üyelerinden biri 80 yaşındaki Aziz Güzeloğlu. Emekli tenor ve saksafon sanatçısı olan Güzeloğlu, Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi ve Türk Sanat Müziği korosu sayesinde sosyal hayata tutunmaya devam ediyor.

Böbrek hastalığı ve Parkinson ile mücadele eden Güzeloğlu, haftada üç gün diyalize girmesine rağmen koro çalışmalarını aksatmıyor. Yaklaşık 10 yıl önce tesadüfen korodan haberdar olduğunu anlatan Güzeloğlu, müziğe olan ilgisinin onu bu ortama taşıdığını söylüyor.

“Sanat müziği içimde hep ukdeydi. Koronun olduğunu öğrenir öğrenmez kayıt yaptırdım. Parkinson nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanıyorum ama korodaki arkadaşlarımı görmek bana mutluluk veriyor. Haftanın üç günü diyalize gidiyorum ama korodan asla vazgeçmiyorum” ifadelerini kullanan Güzeloğlu, müziğin kendisi için adeta bir terapi olduğunu belirtiyor.

“Koro bana motivasyon veriyor”

Koro çalışmalarının ardından düzenlenen konserlerin de kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu söyleyen Güzeloğlu, aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisine moral verdiğini dile getirdi.

Söz ve beste çalışmalarına da devam ettiğini anlatan Güzeloğlu, “Şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum. Bu çalışmalar bana güç veriyor. Altındağ Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese korolara katılmalarını tavsiye ederim” dedi.

“Vatandaşlarımızın mutluluğu bizi de mutlu ediyor”

Veysel Tiryaki ise belediyenin korolarının her yaştan vatandaşın katılımına açık olduğunu belirterek, müzik sayesinde birçok kişinin moral bulduğunu söyledi.

Tiryaki, “Korolarımız sayesinde hayata daha güçlü bağlanan hemşehrilerimiz olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Eğer onların yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak, bu bizim için büyük bir mutluluk. Altındağ’da sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırarak vatandaşlarımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.