Çanakkale’de, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen ‘Zafer Haftası’ etkinlikleri, Çimenlik Kalesi’nde yapılan törenle başladı. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tuğamiral Mustafa Biçen, Muharrem Erkek, İsmail Kaşdemir ve çok sayıda askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, göndere bayrağın çekilmesi ile devam etti. Halk oyunları ve mehteran takımı performanslarıyla program renklendi.

Vali Toraman’dan mesaj: Türk ordusu yenilmez değil

Çanakkale Valisi Ömer Toraman konuşmasında, “Çanakkale Deniz Zaferi dünya harp tarihinin en müstesna örneklerinden biridir. Yenilmez görülen orduların ve donanmaların çaresizliği sahnelendi. Bu zaferi mümkün kılan, Mehmetçiğin direnci, kararlılığı, kahramanlığı ve vatan sevgisidir” ifadelerini kullandı.

Kutsal emanetler yola çıktı

Tören kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, atletler Hüseyin Ege Arslan ve Şimal Alkan’a teslim edildi. Atletler, Zafer Koşusu kapsamında Çanakkale’den Ankara’ya kadar 6 il üzerinden emanetleri taşıyacak. Emanetler, 18 Mart’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.