Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında ülkenin iç ve dış konularında geniş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda “ Emeklilere bir müjdem var” dedi. Bu sırada salonda bulunan Milletvekilleri ve izleyenler alkış koptu. Herkes emekli ikramiyelerinin arttırılacağını beklerken Erdoğan “Emekli maaşlarının ödemelerini öne çektik. Maaşlar 14 Mart’tan itibaren emeklilerin hesabına yatacak” dedi.

