Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sabah saatlerinde iki aile arasında silahlı çatışma yaşandı. Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiindeki bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaat işleriyle uğraşan Çiğdem ve Uysal aileleri arasında, iddiaya göre ‘kız kaçırma’ meselesi nedeniyle başlayan husumet kanlı bir kavgaya dönüştü.

Çatışmada inşaatlarda sıvacılık yapan Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybederken, müteahhit Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı baba ve oğul, Çerkezköy’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma Olay Yerinde Önlem Aldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.