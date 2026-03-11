Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 10 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerle arama yaptı. Polis, adreslerdeki çeşitli noktalarda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.