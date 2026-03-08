Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı yerli besi et ve kıyma satışını mobil marketler aracılığıyla kentin farklı noktalarına taşımaya devam ediyor. 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında Başkent Mobil Market araçları Ankara’nın birçok ilçesinde vatandaşlarla buluşacak.

10.00–17.00 saatleri arasında hizmet verecek mobil marketlerde, vatandaşlar uygun fiyatlı yerli besi et ve kıyma satın alabilecek.

Çankaya ve Mamak hattında satış noktaları

Mobil Market-1 programına göre satışlar şu noktalarda yapılacak:

9 Mart Pazartesi: Esat Semt Hali / Çankaya

10 Mart Salı: Yaşamkent Muhtarlık önü / Yaşamkent

11 Mart Çarşamba: Çayyolu Metro Durağı önü / Çankaya

12 Mart Perşembe: ABB Mamak Gençlik Merkezi önü / Mamak

13 Mart Cuma: Kayaş Yeşilbayır Mahallesi Halk Ekmek Büfesi önü / Mamak

Ayaş, Kızılcahamam ve Keçiören’de de satış var

Mobil Market-2 ise şu ilçelerde hizmet verecek:

9 Mart Pazartesi: İlçe Meydanı / Ayaş

10-11 Mart: İlçe Meydanı / Kızılcahamam

12 Mart Perşembe: Nuri Pamir Caddesi Metro çıkışı / Keçiören Dutluk

13 Mart Cuma: Kızlarpınarı Caddesi / Keçiören Kuyubaşı Stadı önü

Yenimahalle ve çevre ilçeler programı

Mobil Market-3 kapsamında satış yapılacak noktalar ise şöyle:

9 Mart Pazartesi: İlçe Meydanı / Güdül

10 Mart Salı: İlçe Meydanı / Çamlıdere

11 Mart Çarşamba: Pazar Alanı / Kahramankazan

12 Mart Perşembe: Ragıp Tüzün Parkı / Yenimahalle

13 Mart Cuma: Şentepe Teleferik son durak / Yenimahalle

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek ve Başkent Market tarafından yürütülen uygulama, özellikle artan gıda fiyatları karşısında vatandaşın daha uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşmasını amaçlıyor.