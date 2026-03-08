Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı yerli besi et ve kıyma satışını mobil marketler aracılığıyla kentin farklı noktalarına taşımaya devam ediyor. 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında Başkent Mobil Market araçları Ankara’nın birçok ilçesinde vatandaşlarla buluşacak.
10.00–17.00 saatleri arasında hizmet verecek mobil marketlerde, vatandaşlar uygun fiyatlı yerli besi et ve kıyma satın alabilecek.
Çankaya ve Mamak hattında satış noktaları
Mobil Market-1 programına göre satışlar şu noktalarda yapılacak:
-
9 Mart Pazartesi: Esat Semt Hali / Çankaya
-
10 Mart Salı: Yaşamkent Muhtarlık önü / Yaşamkent
-
11 Mart Çarşamba: Çayyolu Metro Durağı önü / Çankaya
-
12 Mart Perşembe: ABB Mamak Gençlik Merkezi önü / Mamak
-
13 Mart Cuma: Kayaş Yeşilbayır Mahallesi Halk Ekmek Büfesi önü / Mamak
Ayaş, Kızılcahamam ve Keçiören’de de satış var
Mobil Market-2 ise şu ilçelerde hizmet verecek:
-
9 Mart Pazartesi: İlçe Meydanı / Ayaş
-
10-11 Mart: İlçe Meydanı / Kızılcahamam
-
12 Mart Perşembe: Nuri Pamir Caddesi Metro çıkışı / Keçiören Dutluk
-
13 Mart Cuma: Kızlarpınarı Caddesi / Keçiören Kuyubaşı Stadı önü
Yenimahalle ve çevre ilçeler programı
Mobil Market-3 kapsamında satış yapılacak noktalar ise şöyle:
-
9 Mart Pazartesi: İlçe Meydanı / Güdül
-
10 Mart Salı: İlçe Meydanı / Çamlıdere
-
11 Mart Çarşamba: Pazar Alanı / Kahramankazan
-
12 Mart Perşembe: Ragıp Tüzün Parkı / Yenimahalle
-
13 Mart Cuma: Şentepe Teleferik son durak / Yenimahalle
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek ve Başkent Market tarafından yürütülen uygulama, özellikle artan gıda fiyatları karşısında vatandaşın daha uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşmasını amaçlıyor.