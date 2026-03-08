Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Videoda, Türk Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluş ve gelişim dönemlerine kadar Türkiye tarihine damga vuran kadınların mücadelesi ve katkıları anlatıldı.

Farklı alanlarda öncü rol üstlenen kadınların hikâyelerine yer verilen videoda, kadınların toplumsal hayatta üstlendiği sorumluluklar ve Cumhuriyet değerlerine sağladıkları katkılar ön plana çıkarıldı.

Başkan Güner mesajında, kadınların yalnızca geçmişte değil bugün de hayatın her alanında üretmeye, mücadele etmeye ve topluma yön vermeye devam ettiğini belirtti.

Güner paylaşımında, “Cumhuriyetimizin ilerleyişinde kadınların emeği, cesareti ve dayanıklılığı büyük bir yer tutuyor. Sanattan bilime, mücadeleden umut dolu yarınlara kadar her alanda kadınların izini görmek mümkün. İlham veren, yol gösteren ve dünyayı daha güzel bir yer haline getiren tüm kadınları saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.