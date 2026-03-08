Sakarya’da motor gücü 50 cc olarak faturalandırılan motosikletlerin motorlarında değişiklik yaparak silindir hacmini büyüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, motosikletlerin motor kısmına çeşitli aparatlar takılarak silindir hacimlerinin 80 ila 135 cc seviyesine çıkarıldığı ve bu yöntemle toplam 628 motosikletin satışında usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Yükümlülüklerden Kaçındıkları Tespit Edildi

Bu yöntem sayesinde motosiklet sahiplerinin araç muayenesi, zorunlu trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve sürücü belgesi zorunluluğundan kaçındıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Sakarya’daki 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Ardından Sakarya merkezli olmak üzere Osmaniye, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Bitlis, Ankara, Bilecik, Zonguldak, Yalova, Ordu, İzmir, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Amasya, Aksaray ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.