Antalya’nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların ekipler tarafından kıyıya ulaştırılarak hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Denizde kayıp olabileceği ihtimaline karşı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişinin gözaltına alındığı ve olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.