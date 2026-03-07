Antalya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi Fatma Rahat, alevlerin kısa sürede büyümesi ve yoğun dumanın yayılması üzerine evde bulunan iki torununu alarak dışarı çıkmayı başardı. Olayı gören çevredekiler ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MAHALLELİ MERDİVENLE KURTARDI

Yangının büyümesiyle birlikte apartmanda bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri çevreden buldukları bir merdiveni apartman duvarına dayayarak birinci katta balkonda mahsur kalan üç kişiyi aşağı indirip kurtardı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Yangın sırasında ikinci katta dumandan etkilenen ve evlerinden çıkamayan üç kişi ise itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan alınarak güvenli şekilde aşağı indirildi.

Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Rahat ile itfaiye ekiplerinin kurtardığı üç kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DAİREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

“ALEVLER ÇATIYA ULAŞSAYDI KURTULUŞ ZOR OLURDU”

Yangını görerek yardım etmeye çalışan Turgut Kalkan, olay anını şöyle anlattı: Bağrışma seslerini duyduktan sonra apartmana yöneldiğini söyleyen Kalkan, kısa sürede alevlerin büyüdüğünü ve yangının hızla yayıldığını ifade etti. Ev sahibi ve torunlarının hızla dışarı çıktığını belirten Kalkan, bazı kişilerin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını söyledi. Alevlerin çatı katına ulaşması halinde durumun çok daha tehlikeli olabileceğini dile getirdi.