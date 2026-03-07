Hürriyetçi Eğitim Sen (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Erol Usta, Ömer Özyavuz ve AR-GE Başkanımız Onur Babaç’la birlikte Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında “Eğitim Çalışanlarının Bekleyen Acil Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz” başlığı altında hazırlanılan kapsamlı dosya Bakan’a sunuldu. HÜRSEN’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.

“Sayın Bakan ilettiğimiz konuların incelenmesi için ilgili birimlere talimat vermiştir. Dosyada; eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları, okullarda güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve şiddetin kaynaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerimiz başta olmak üzere, CİMER başvuruları nedeniyle artan soruşturmalar ve idare-öğretmen iletişiminde yaşanan sorunlar da gündeme getirilmiştir.

Ayrıca norm kadro yazılımının öğretmen normu belirlenmesinde hatalı ve adaletsiz şekilde çalıştırılması, ilçe gruplarının Öğretmenlik Meslek Kanunu’na aykırı biçimde belirlenmesi, eğitim çalışanlarının görev tanımlarının netleştirilmesi, proje okulları uygulaması ve YEĞİTEK tarafından yürütülen mevzuata aykırı “okul sorumlusu” görevlendirmesi gibi idari sorunlar da tarafımızca dile getirilmiştir.

Eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin olarak; memurlara kira yardımı verilmesi, disiplin affı getirilmesi, kadro ve derece yükselmelerinin yapılması, ilave bir derece verilmesi, vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesi, ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutulması ve tüm ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, zorunlu hizmet tazminatı verilmesi, öğretmene verilen ikramiye ve ek ders zammı sözlerinin yerine getirilmesi, öğretmenlere yıpranma payı verilmesi ve birden fazla nöbet görevine ek ders ücreti ödenmesi gerektiği de dile getirilmiştir.

Öğretmenlerin kariyer ve çalışma hayatına ilişkin olarak ise; öğretmenlikte en az beş yıl hizmeti olanlara uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte en az beş yıl hizmeti olanlara başöğretmen unvanı verilmesi, öğretmenlerin emekli olmalarını özendirici yeni düzenlemelerin yapılması ve tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders yükünün 15 saatte eşitlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin olarak; her türlü atama ve yer değiştirmede 31 Aralık tarihinin esas alınması, alan değişikliğinin yapılması, ataması yapılmayan öğretmenlerin acilen atanması, Mülakat mağduru 1611 öğretmene ek atama hakkı verilmesi, köy okullarını öğretmensiz bırakacak uygulamalardan vazgeçilmesi ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı olarak MEB’e bağlı kurumlarda veya diğer kamu kurumlarında değerlendirilmesinin yollarının aranması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca MEB dışındaki kamu kurumlarına geçmek isteyen öğretmenlerin taleplerinin diğer bakanlıklarla koordineli şekilde değerlendirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir.

Bunların yanı sıra banka promosyon anlaşmalarının merkezi olarak yapılması, hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler nedeniyle görevlendirilen öğretmenlere okulda kalmaları hâlinde alacakları tüm ek ders ücretlerinin ödenmesi, devlet memurlarına refakat izninin kolaylaştırılması, geçici yönetici görevlendirme genelgesinin çıkarılması, mazeret atamalarında Sağlık Bakanlığında uygulanan sıraya alma sisteminin örnek alınması ve okul yöneticilerine verilen muhakkiklik görevi karşılığında ücret ödenmesi gerektiği de görüşmede dile getirilmiştir. Ayrıca birçok konu başlığı da yazılı ve sözlü olarak tarafımızca ilgili makamlara iletilmiş ve görüşülmüştür.”