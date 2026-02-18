Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği “ara tatil kaldırılacak mı?” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, eğitim takviminin mevcut haliyle planlanmasında bazı zorluklar yaşandığını belirterek, ara tatil uygulamasının geleceğine dair bakanlık içinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

180 gün detayı dikkat çekti

Bakan Tekin, Türkiye’de eğitim öğretim yılının mevzuat gereği 180 iş gününden oluştuğunu hatırlattı. Ancak resmi ve dini bayramların takvimde geniş yer tutması nedeniyle bu sürenin dengeli şekilde dağıtılmasının zaman zaman zorlaştığını ifade etti. Bu yüzden ara tatillerin eğitim sürecine etkisinin masaya yatırıldığını söyledi.

“Kalktı” diye bir karar yok

Kamuoyunda dolaşan “ara tatil tamamen kaldırılıyor” iddialarına da açıklık getiren Tekin, şu an için alınmış kesin bir karar bulunmadığını vurguladı. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin dinlenme ihtiyacı, öğretmenlerin planlama süreci ve eğitim verimliliği gibi başlıkların birlikte değerlendirildiği belirtiliyor.

Çalışma devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın saha verileri, akademik raporlar ve uygulama sonuçlarını inceleyerek alternatif takvim modelleri üzerinde durduğu öğrenildi. Nihai kararın ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği ifade ediliyor.

Ara tatilin kaldırılması şu an için kesinleşmiş değil. Bakanlık, eğitim süresi ile tatil günleri arasındaki dengeyi yeniden şekillendirecek bir model üzerinde çalışıyor.