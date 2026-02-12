Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları, hafta sonunda çocuklar için keyifli bir etkinliğe imza atıyor. Çocukların ilgiyle takip ettiği “İbiş ile Memiş” adlı tiyatro oyunu, 14 Şubat Cumartesi ve 15 Şubat Pazar günleri sahnelenecek.

Yazan ve yönetenliğini Tugay Tekeci’nin üstlendiği oyunda, Atölye Gençleri sahne alacak. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikâyesiyle dikkat çeken oyun, özellikle 5-12 yaş arası çocuklara hitap ediyor.

İki Gün, Dört Seans

Oyun, her iki gün de iki ayrı seansta izleyiciyle buluşacak.

🗓 14 Şubat Cumartesi

🕐 1. Seans: 13.00

🕒 2. Seans: 15.00

🗓 15 Şubat Pazar

🕐 1. Seans: 13.00

🕒 2. Seans: 15.00

Gösterimler, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik ücretsiz olarak düzenlenecek.

Keçiören Belediyesi yetkilileri, tüm çocukları ve ailelerini hafta sonu tiyatro keyfine davet etti.