Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük yaşamı zorlaştırdı. Kent merkezlerinde sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar kaldırımlarda biriken kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken belediye ve il özel idaresi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Erzurum ve Kars’ta Beyaz Manzara

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Park halindeki araçlar karla kaplanırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Atatürk Üniversitesi yerleşkesi de dronla görüntülenen kar manzarasıyla dikkat çekti.

Kars’ta ise üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Sarıkamış’ta sarıçam ormanları kar örtüsüyle beyaza büründü. Vatandaşlar kar altında yürümekte zorlanırken, esnaf iş yerlerinin önünü temizledi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı, Ardahan ve Tunceli’de Buzlanma

Ağrı’da devam eden kar yağışı özellikle kırsal kesimde ulaşımı zorlaştırdı. Ardahan’da dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu. Tunceli’de hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Ekipler ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

Van’da 143 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van Büyükşehir Belediyesi, kar ve tipinin etkili olduğu kentte 143 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çaldıran ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muş’ta 44, Hakkari’de 58 Yerleşim Yerine Ulaşım Yok

Muş’ta kar ve tipi nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin yüksek kesimlerde yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Hakkari’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 20 köy ve 38 mezra yolu kapandı. Belediye ekipleri şehir merkezinde temizlik yaparken, İl Özel İdaresi ekipleri kırsalda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis’te 62 Köy Yolu Kapalı

Bitlis’te dün yağan karın ardından kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizlerken, ekipler cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İl genelinde 62 köy yolunun kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

Hizan ilçesinde de kar etkili olurken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.