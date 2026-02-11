İçişleri Bakanlığı’nda Görev Değişimi: Ali Yerlikaya’dan Mustafa Çiftçi’ye Bayrak Teslimi

Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevinde değişiklik gerçekleşti. Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti. Törene katılan yetkililer, önceki bakanın hizmetlerine teşekkür etti ve yeni bakanın önceliklerini paylaştı.

Ali Yerlikaya: “Görevimi Yüz Akı ile Devrediyorum”

İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi’ye devreden Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu göreve atandım. Bugün görevimi aynı onur ve sorumlulukla kardeşimiz Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum” dedi.

Yerlikaya, görev süresince devlet ve millet için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, yargı, düzensiz göç, dolandırıcılık ve mal varlığı suçları gibi alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, çalışma arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti: “Sosyal çevremi ihmal ettim ama devletimiz ve milletimiz için çalıştım. Görevim boyunca dilimizle kimseye eza vermedik ve işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ettik.”

Mustafa Çiftçi: “Bu Emaneti Daha İleri Taşıyacağız”

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de törende konuştu. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle görevi devraldığını belirterek, “Bugüne kadar görev yapan bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Ali Yerlikaya’dan çok şey öğrendim. Kendisi hem meslek büyüğümüz hem de değerli bir bakanımızdı” dedi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı: “Zor ve meşakkatli bir görev üstleniyorum. İnşallah milletimizin güvenliği, huzuru ve devletimizin istikrarı için çalışacağız. Bu görevi devralmak benim için bir lütuf ve aynı zamanda büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Görev Değişiminin Önemi ve Beklentiler

Tören, İçişleri Bakanlığı’nda süre gelen hizmet bayrağının Mustafa Çiftçi’ye devredilmesiyle tamamlandı. Yerlikaya, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Çiftçi de reform ve hizmet süreçlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen atama, Resmî Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı. Yeni bakanın öncelikleri arasında düzensiz göç, güvenlik, suçla mücadele ve dijitalleşme projeleri yer alıyor.