Yılmaz Tunç: “Görevimi Büyük Onurla Devrediyorum”

Adalet Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 itibarıyla Akın Gürlek’e devreden Yılmaz Tunç, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle bu göreve atandığını hatırlattı. Tunç, siyasette uzun bir yolculuk yaptığını, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren kurucu ilçe başkanlığı, milletvekilliği ve çeşitli komisyonlarda görev aldığını belirtti.

“23 yıldır milletimizin desteğiyle fiziki kalkınma, altyapı ve demokratik reform alanlarında önemli gelişmeler sağladık. Yargı teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmek için özveriyle çalıştık” ifadelerini kullandı.

Tunç, görev süresi boyunca adalet teşkilatının fiziki ve insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar attıklarını, 264 hedefin önemli bir kısmının hayata geçirildiğini ve dijitalleşme projeleriyle yargının etkinliğinin artırıldığını vurguladı.

Reformlar ve Yargı Teşkilatına Katkılar

Tunç, yargı reformları ve hukukun üstünlüğü alanında yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

Vesayetçi yargı anlayışının tarihe gömülmesi.

Mevzuatın çağın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmesi.

Adliye binaları ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi.

Dijitalleşme ve sıfır gecikmeli yargı projeleri.

Hakim, savcı ve adalet personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi.

Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve ceza adaleti sisteminin etkinliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akın Gürlek: “Bu Bayrak Yarışını Devralıyoruz”

Görevi devralan Akın Gürlek ise konuşmasında, Adalet Bakanlığı’nın onurlu bir görev olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Gürlek, yargı sisteminin güçlendirilmesi, dijital altyapının geliştirilmesi ve hukuk güvenliğinin sağlanması konularında kararlılıkla çalışacaklarını söyledi:

“Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu bayrak yarışını devralıyor ve emaneti daha ileri taşımaya gayret edeceğiz” dedi.

Gürlek ayrıca, hakim ve savcı olarak uzun yıllar görev yaptığını hatırlatarak, adalet personelinin sorunlarını yakından bildiğini ve çözümü için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Teşekkür ve Vurgular

Her iki bakan da törende, yargı teşkilatı personeline, milletvekillerine ve basın mensuplarına teşekkür etti. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklerinin görev süresince kendilerine büyük güç verdiğini ifade ederken, Gürlek de bu destekle adalet reformlarını ileri taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Tunç’un devriyle başlayan süreç, Türkiye’de hukuk ve adalet alanındaki reformların kararlılıkla sürdürüleceğinin göstergesi olarak yorumlandı.