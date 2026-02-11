Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma kazaya neden oldu. Uludağ yolu Sarıalan mevkisinde meydana gelen olayda, Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü’ne ait tuzlama aracı, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Saat 08.30 sıralarında yaşanan kazada, Uludağ istikametine doğru ilerleyen 34 RT 591 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.