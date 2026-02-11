Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran kar yağışı, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzurum’da hayatı zorlaştırdı. Özellikle Kars’ta iki gündür aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırarak kent genelinde ulaşımı güçleştirdi.

Kars’ta öğrenciler ve vatandaşlar karla kaplanan yollarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda araç kar örtüsü altında kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

“Son 10 Yılın En Yoğun Karı”

Kent sakinlerinden İsmet Cihangir, bu yıl kışın sert geçtiğini belirterek, son yılların en yoğun kar yağışını yaşadıklarını söyledi. Karın bereket anlamına geldiğini ifade eden Cihangir, yağışların yaz aylarında kuraklığı önleyeceğini ve turizm açısından da kente katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sarıkamış ilçesinde ise yağan karla birlikte sarıçam ormanları ve bitki örtüsü beyaza büründü. İlçe sakinleri araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri de ana arterlerde çalışma yürüttü. Vatandaşlardan Naci Taşdemir, “Neredeyse her sabah 10-15 santimetre yeni karla uyanıyoruz. İlk işimiz araçlarımızı temizlemek oluyor” dedi.

Ardahan’da Yollarda Buzlanma

Ardahan’da da etkili olan kar yağışı, özellikle yollarda buzlanmaya yol açtı. Karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana güzergâhlarda temizlik ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Tunceli’de Yüksek Kesimlerde Etkili

Tunceli’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yetkililer, olası ulaşım aksaklıklarına karşı ekiplerin hazır beklediğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Erzurum’da Sürücülere Zor Anlar

Erzurum’da da kar nedeniyle cadde ve kaldırımlarda birikintiler oluştu. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışmalarına devam etti.

Bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.