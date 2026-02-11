Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde hazırlıklar hız kazandı. Kentte 15 yıldır çiçekçilik yapan 52 yaşındaki Mustafa Çevik, siparişlerin gelmeye başladığını belirterek bu yılın geçen yıllara göre daha hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala vitrinlerini yenileyen ve stoklarını tamamlayan çiçekçiler, özellikle kırmızı güle yoğun talep olduğunu ifade ediyor. Kentte kırmızı gülün adet fiyatı 150 liradan başlarken, buket fiyatları ise içindeki çiçek sayısına göre 750 liradan 2 bin liraya kadar çıkabiliyor.

“Bu Yıl Daha Canlı Geçecek”

Hazırlıklarının büyük bölümünü tamamladıklarını dile getiren Mustafa Çevik, müşterilerin telefonla arayarak sipariş vermeye başladığını söyledi. Günün hafta sonuna denk gelmesinin avantaj sağladığını belirten Çevik, “İnsanlar çiçekleri yerinde görerek almayı tercih ediyor. Bu yıl geçen seneye göre daha iyi bir hareketlilik var” dedi.

En Çok Tercih Edilen Çiçek: Gül

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezinin kırmızı gül olduğunu ifade eden Çevik, “Gül her zaman ilk sırada yer alıyor. Bunun yanında kasımpatı, papatya ve farklı çiçek türleri de ilgi görüyor. Saksı çiçeklerinde ise orkide, açelya, siklamen ve yasemin tercih ediliyor. Bu yıl laleye de talep var” diye konuştu.

Çevik, çiçeklerin alış fiyatlarında artış yaşandığını ancak bunu müşterilere minimum düzeyde yansıttıklarını belirtti.

“Siparişleri Son Güne Bırakmayın”

Özel günlerde yoğun mesai yaptıklarını kaydeden Çevik, siparişlerin erkenden verilmesinin hem müşteriler hem de esnaf için kolaylık sağlayacağını söyledi. Çiçeklerin mezattan, ihale usulüyle temin edildiğini aktaran Çevik, özel günlerde fiyatların arttığını ancak buna rağmen hazırlıklarının yüzde 80 oranında tamamlandığını dile getirdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çevik, “Yoğunlukta beklememek için siparişlerini son güne bırakmasınlar. Şimdiden tüm sevgililerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.