Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının yıl dönümünde anılıyor. 1938 yılında Antalya’da doğan Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ardından siyasete giren Baykal, 1973 yılında CHP’den Antalya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçildi.

Siyasi hayatı boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında yeniden açılan CHP’nin genel başkanı oldu. Farklı dönemlerde genel başkanlık görevini sürdüren Baykal, 2010 yılında kamuoyuna yansıyan kaset görüntülerinin ardından görevinden istifa etti.

2011 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Baykal, 2015 yılında TBMM’de geçici Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Uzun yıllar aktif siyasetin içinde yer alan Baykal, 11 Şubat 2023’te 84 yaşında hayatını kaybetti.

Baykal, Türk siyasetinde uzun süre görev yapan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.