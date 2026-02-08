İYİ Parti, Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında sosyal medyada yapılan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşım sonrası harekete geçti. İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, söz konusu paylaşımı yapan parti üyesinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

“BU ANCAK AŞAĞILIK BİR EDEPSİZLİKTİR”

Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir.”

“TÜRK KADINI İSTERSE DÜNYAYI YÖNETİR”

Açıklamasında Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapan Özel, kadınların seçme ve seçilme hakkının önemine dikkat çekti. Özel, Türk kadınının hangi kıyafeti tercih ederse etsin her alanda söz sahibi olabileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını; hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur.”

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK

İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, tepki çeken paylaşımı yapan şahsın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini resmen açıkladı. Parti yönetiminin konuya ilişkin tavrının net olduğunu vurgulayan Özel, sürecin parti tüzüğü çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.

ZEYNEP GÜNEŞ’E DESTEK MESAJI

Özel, açıklamasının sonunda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek mesajı da iletti. Güneş’in maruz kaldığı ifadeleri “edepsizlik” olarak nitelendiren Özel, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz.”