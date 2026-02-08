Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada 2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, fondan yararlanan 5 bin 926 çiftin 5 bin 992 çocuğunun dünyaya geldiğini belirtti.

Faizsiz Kredi Tutarları Artırıldı

Fon kapsamında sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, bugüne kadar 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi yapıldığını ifade etti. Faizsiz kredi tutarlarının artırıldığını vurgulayan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

25 yaşına kadar olan gençler için: 250 bin TL

26-29 yaş arası gençler için: 200 bin TL

Ayrıca kredi desteğinden yararlanan gençlerin 48 ay içinde çocuk sahibi olmaları halinde, her çocuk için 12 ay geri ödeme erteleme imkanı sunulduğunu kaydetti.

Anne ve Baba Olma Yaşı Dikkat Çekti

Bakan Göktaş, fon kapsamında desteklenen gençlerde anne olma yaşının ortalama 23, baba olma yaşının ise 26 olduğunu belirterek, bu verilerin Aile ve Gençlik Fonu’nun etkinliği açısından umut verici olduğunu vurguladı.

197 Bini Aşkın Başvuru Yapıldı

Aile ve Gençlik Fonu’na Türkiye genelinde bugüne kadar 197 bin 541 başvuru yapıldığını açıklayan Göktaş, proje kapsamında:

75 bin 972 çiftin kredi almaya hak kazandığını

147 bin 126 kişinin eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını bildirdi.

Başvurular e-Devlet Üzerinden

Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular, https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabiliyor.