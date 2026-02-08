Van'ının Erciş ilçesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte özellikle Van Gölü sahil kesiminde güzel görüntüler oluştu.

Erciş'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış sonrası ilçede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Van Gölü kıyısında karla kaplanan yürüyüş yolları, sahil bandı ve ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışının ardından Erciş Belediyesi ekipleri, trafikte olası aksamaların yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.