CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Niğde’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği 87’nci mitingde konuştu. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden Özel, AK Parti iktidarının ülkenin temel sorunlarına çözüm üretemediğini savunarak erken seçim çağrısını yineledi.

Deprem felaketinin 3’üncü yıl dönümünde geçen haftayı deprem bölgesinde geçirdiğini belirten Özel, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da depremzedelerle bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesine yaklaşımını eleştiren Özel, konteyner kentlerdeki sorunların görmezden gelindiğini savundu.

Deprem için toplanan 71 milyar dolarlık kaynağa dikkat çeken Özel, konut teslimlerinde depremzedelere “boş senet” imzalatıldığını öne sürdü. Özel, “Depremzedeye anahtar vermeden önce senet imzalatılmasını kabul etmiyoruz. Bu utancı bitirelim” dedi.

“BU İKTİDARIN SORUN ÇÖZME KAPASİTESİ KALMADI”

Niğde’nin yıllardır çözülmeyen sorunlarına da değinen Özel, Niğde Havaalanı’nın 1996’da temeli atılmasına rağmen hâlâ tamamlanmadığını, Bor Fizik Tedavi Merkezi’nin ise seçim vaadi olarak kaldığını söyledi. Tarım, su ve istihdam sorunlarının ağırlaştığını belirten Özel, iktidardan artık çözüm beklemediklerini ifade etti.

Özel, “Bu iktidardan, Erdoğan’dan tek bir şey istiyoruz: Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Çünkü bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır” diye konuştu.

“CHP İKTİDARINDA KDV VE ÖTV YOK, MAZOT 35 LİRA OLACAK”

Tarım politikalarına ilişkin vaatlerini de açıklayan Özel, CHP iktidarında çiftçilerin borç faizlerinin silineceğini, ana paranın ise 5 yıla bölüneceğini söyledi. Çiftçilerin kullandığı mazottan KDV ve ÖTV alınmayacağını vurgulayan Özel, “CHP iktidarında mazot 35 lira olacak” dedi.

Niğde’de patates, soğan, elma ve kiraz üreticilerinin büyük zarar gördüğünü belirten Özel, planlı üretim, alım garantisi ve güçlü devlet desteği sözü verdi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1,5 ASGARİ ÜCRET OLACAK”

Emekli maaşlarına da değinen Özel, CHP iktidarında en düşük emekli maaşının önce asgari ücret, ardından 1,5 asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini eleştiren Özel, emekli ve memurun alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Özel konuşmasını, “Emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle tamamladı.