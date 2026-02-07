Antalya’nın Serik ilçesinde, Belek Turizm Merkezi’nde yer alan Antalya Golf Kulübü’nde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Uluslararası organizasyonda Alman golfçü Max Kramer, şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvaya 20 ülkeden 104 profesyonel ve amatör golfçü katılırken, üç gün süren mücadeleler büyük çekişmeye sahne oldu. Başarılı performansıyla birinciliği elde eden Max Kramer, 5 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

Dereceye Giren Sporcular

Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası’nda;

Birincilik: Max Kramer

İkincilik: Liam Murray

Üçüncülük: Leon Açıkalın

olarak sıralandı.

Toplam 50 Bin Avro Ödül Dağıtıldı

Fraport TAV Antalya Airport ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvada, dereceye giren sporculara toplam 50 bin avro ödül verildi. Organizasyon, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Ödülleri Çavuşoğlu Verdi

Turnuvada dereceye giren golfçülerin ödüllerini NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmci Yasin Akkanat ve Golf Mad Genel Direktörü Bekir Kara takdim etti.