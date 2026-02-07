Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi “Sevdiğim Sensin” için geri sayım başladı. Aylardır yayın takvimi netleşmeyen dizinin, kulislerden sızan son bilgilere göre perşembe akşamları ekrana gelmesi kararlaştırıldı. Dizinin 12 Şubat Perşembe günü yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Yeni yayın günüyle birlikte “Sevdiğim Sensin”, perşembe akşamı kuşağında yayınlanan “Veliaht”, “İnci Taneleri” ve “Halef” dizileriyle reyting mücadelesine girecek.

Tarihli Fragman Yolda

Yapım şirketinin halihazırda pazar, pazartesi ve salı günlerinde dizilerinin bulunması, kanalın ise çarşamba gününün dolu olması nedeniyle “Sevdiğim Sensin”in yayın tarihi bir süre ertelenmişti. Bu sürecin ardından perşembe günü için karar alındığı öğrenildi.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz (Erkan) ve Helin Kandemir’in (Dicle) paylaştığı dizinin tarihli fragmanının önümüzdeki günlerde ekrana gelmesi bekleniyor.