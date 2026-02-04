Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile 3 Şubat’ta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Uzun süredir gündemde olan nişan, sade ve samimi bir organizasyonla gerçekleşti.

Aile Arasında Nişan Töreni

İrem Derici ve Melih Kunukçu’nun nişan töreninde kırmızı kurdele kesildi, yüzükler aile büyükleri tarafından takıldı. Çiftin törendeki mutluluğu dikkat çekerken, neşeli halleri kameralara yansıdı.

“Yine Evlenemiyorum” Demişti

Derici, daha önce nişanlanmayı planladığı 8 Ekim’de emniyete davet edilmesi nedeniyle yaşadığı talihsiz tesadüfü, “Yine evlenemiyorum” sözleriyle esprili bir dille yorumlamıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni tarihi açıklayarak, “3 Şubat’ta nişanım var, lütfen gözaltına almayın” diyerek emniyet güçlerine mizahi bir çağrıda bulunmuştu.

Muradına Erdi

Beklenen gün sonunda geldi. Aile arasında gerçekleştirilen törende çift, birbirlerine “evet” diyerek evlilik yolundaki ilk resmi adımı attı. Nişan kurdelesinin kesilmesiyle birlikte İrem Derici’nin uzun süredir beklediği mutluluk da resmiyet kazandı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

İrem Derici’nin “gözaltı uyarısı” esprisi sosyal medyada da gündem olurken, takipçileri “Neyse ki bu sefer sağ salim yüzükler takıldı” yorumlarıyla ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.