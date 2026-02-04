Denetim Komitesi Başkanı James Comer, Clinton çiftinin ifadeye çağrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Comer, Epstein dosyalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hillary Clinton’ın 26 Şubat Perşembe, Bill Clinton’ın ise 27 Şubat Cuma günü ifade vereceğini duyurdu.

Açıklamada, Clintonların kamuoyuna açık oturumda ifade verme taleplerinin Komite tarafından kabul edilmediği belirtildi. Her iki ismin de ifadelerinin Kongre’nin belirlediği koşullar altında alınacağı ifade edildi.

Jeffrey Epstein soruşturması, ABD kamuoyunda yakından takip edilirken, Clinton çiftinin Kongre’de ifade verecek olması siyasi tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.