Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de dayanışma büyüyor. Ramazan ayının birlik, kardeşlik ve paylaşım ruhuyla hareket eden Yenimahalle Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve emekliler için önemli bir destek programını hayata geçirdi.

Bu kapsamda ilçede yaşayan 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek sağlanacağı açıklandı. Ramazan ayı boyunca sürecek destekle, artan yaşam maliyetleri karşısında yurttaşların bir nebze olsun rahatlatılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışıyla kimseyi yalnız bırakmadıklarını vurgularken, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceği belirtildi.