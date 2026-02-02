Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Merkez Nezaket Okulu’nda gerçekleştirilen “Bayrak Sevgisi” temalı programda, öğrencilere Türk bayrağının geçmişten günümüze taşıdığı anlam ve millet için ifade ettiği değerler aktarıldı. Etkinlikte, bayrağın bağımsızlığın ve egemenliğin en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Öğrencilerle yapılan sunum ve anlatımlarda, Türk bayrağının tarih boyunca verilen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğu belirtilerek, vatan uğruna can veren şehitlerin emaneti olduğu ifade edildi. Bayrağa duyulması gereken saygı, sevgi ve hassasiyetin altı çizildi.

Milli Değerlere Sahip Çıkma Bilinci Kazandırıldı

Program boyunca öğrencilerin dikkatle takip ettiği anlatımlarda, milli birlik ve beraberliğin önemine değinilirken, bayrağın milletin özgürlüğünü ve ortak değerlerini temsil ettiği örneklerle anlatıldı. Etkinlik sayesinde çocukların milli bilinç ve sorumluluk duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlik, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmasıyla tamamlandı. Pursaklar Belediyesi yetkilileri, Nezaket Okulları’nda milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasına yönelik benzer programların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi.