DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, rapor yazım sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, “Barış yasaları ivedilikle çıkarılmalı” dedi.

Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komisyonun rapor hazırlık sürecine değinen Koçyiğit, “Komisyonun rapor yazım ekibinin geçen hafta toplanmasını bekliyorduk ancak Meclis Başkanı’ndan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bu hafta içerisinde bir çağrı yapılmasını bekliyoruz. Rapor yazım ekibi bir an önce toplanmalı, raporu tamamlayarak Genel Kurul’a sevk etmelidir” ifadelerini kullandı.

Suriye ve Kobani vurgusu

Koçyiğit, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere de dikkat çekerek, Rojava ve Kobani’nin kuşatma altında olduğunu söyledi. Bölgede temel ihtiyaçlara erişimin kesildiğini belirten Koçyiğit, “Un, ekmek, ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Kronik hastalar ilaca ulaşamıyor, diyaliz hastaları büyük risk altında. Elektrik olmadığı için insanlar soğuktan hayatını kaybediyor; 6 çocuğun donarak öldüğü bilgisi var” dedi.

Kobani’ye yardım çağrısında bulunan Koçyiğit, Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılması halinde yardımların 30 dakika içinde bölgeye ulaşabileceğini ifade ederek, “Belediyelerimizin topladığı yardımlar TIR’larda hazır bekliyor. Kapının açılmasıyla insanların hayatı kurtarılabilir” diye konuştu.

Suriye hükümeti–PYD/YPG anlaşması

Koçyiğit, Suriye hükümeti ile PYD/YPG arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak sahada somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan henüz bir randevu talep etmediğini belirterek, “Bu hafta ya da önümüzdeki hafta bir görüşme mümkün olabilir. Randevu alınması halinde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

“Süreci yavaşlatacak yaklaşımlardan kaçınılmalı”

Komisyon raporuna ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Koçyiğit, “Süreci sekteye uğratacak ve yavaşlatacak yaklaşımlardan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Bu süreç hızlanmalı. Meclis Başkanı’na da raporun bir an önce tamamlanarak Genel Kurul’a sevk edilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.