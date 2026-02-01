Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisinin yayın tarihi için geri sayım başladı. Genç kuşağın başarılı oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i başrollerde buluşturan dizi, yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin ilk 4 bölümünün çekimleri tamamlanma aşamasına gelirken, yayın tarihi netleşene kadar ekibin sete kısa bir ara verdiği öğrenildi. Hafta başında yayın gününün açıklanması planlanırken, çekimlerin de yeniden başlayacağı belirtildi.

Hikâyesi Coşkun Irmak’a Ait

Hikâyesini Coşkun Irmak’ın kaleme aldığı, senaryosu Yeşim Aslan imzası taşıyan Sevdiğim Sensin, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi, İstanbullu Erkan ile Ağrılı Dicle’nin duygu yüklü aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve genç isimler yer alıyor.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşması beklenen Sevdiğim Sensin, yayın tarihi ve günüyle ilgili yapılacak resmi açıklamayla gündemdeki yerini daha da güçlendirecek.