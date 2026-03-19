Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kurum personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Genel Müdür Çay, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve birlik-beraberlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı. Kurum içindeki güçlü iletişim ve dayanışma kültürünün bu özel günlerde daha da anlam kazandığını belirten Çay, çalışanlarla bayram sevincini paylaştı.

Çay, Ramazan Bayramının milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak, “Bayramlar, beraberlik ve dayanışma ruhunu hatırlatıyor. Bu ruhu her zaman yaşatmalıyız” dedi.