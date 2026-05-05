Merhumenin cenazesi memleketi Samsun’a getirildi. Tekkeköy ilçesine bağlı Gölceğiz Mahallesi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nebahat Aslantuğ’un naaşı Hamzalı Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sanat Dünyası Yalnız Bırakmadı

Cenazeye Mehmet Aslantuğ’un yanı sıra eski eşi Arzum Onan ile ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da katıldı. Aslantuğ ailesinin acı gününde dostları ve sevenleri de hazır bulundu.

Nebahat Aslantuğ’un vefatı, sanat camiasında da üzüntüyle karşılandı.