Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve şiddetli fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti şiddetli rüzgârın etkisiyle devrilirken, bölgede bulunan duba restoranların halatları koptu. Fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, devrilen ağaçlar ise park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

Kısa süreli etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası bölgede inceleme yapılırken, olaylarda 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Birecik’e gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.