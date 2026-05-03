Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Barış Mahallesi Utku Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. Evini saran dumanı fark eden Satuk Baştağ (76), kendisini dışarı atarak durumu 112 Acil Çağrı Mrkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında evde mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye eri Y. E., başından yaralandı. Evde hasara yol açan yangından kurtarılan kedi, barınağa teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA