Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yunus Haveydi yönetimindeki 27 S 004 plakalı yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 11 yolcu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı 12 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mevlit programına gidiyorlardı

Minibüste bulunan yolcuların, Malatya’da düzenlenecek bir mevlit programına katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.