ABD’de doktorlar ve araştırmacılar, pankreas kanserini erken evrede yakalayabilen yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Yapılan çalışmalara göre bu sistem, hastalığı mevcut yöntemlere kıyasla yaklaşık 3 yıl daha erken tespit edebiliyor.

Pankreas kanseri, genellikle belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle en zor teşhis edilen kanser türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle hastalık çoğu zaman ileri evrede fark ediliyor ve tedavi şansı ciddi ölçüde azalıyor.

Geliştirilen yapay zeka modeli, hastaların tıbbi verilerini ve görüntüleme sonuçlarını analiz ederek riskli durumları önceden belirleyebiliyor. Uzmanlar, bu sayede erken teşhis oranının artabileceğini ve hayatta kalma süresinin uzayabileceğini vurguluyor.

Araştırmayı yürüten ekip, sistemin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ancak ilerleyen süreçte hastanelerde yaygın şekilde kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle erken teşhisin hayati önem taşıdığı kanser türlerinde sağlık sistemine önemli katkı sağlayabilir.