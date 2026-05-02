ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı yürütülen askeri sürecin sona erdiğini Kongre’ye resmi yazıyla iletti. Açıklama, Washington’da yeni bir yetki tartışmasının fitilini ateşledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan askeri gerilimin sona erdiğini Kongre’ye gönderdiği resmi bildirimle duyurdu. Trump, şubat sonunda başlayan çatışma sürecinin artık kapandığını belirtirken, sahada aktif bir çatışma durumunun bulunmadığını ifade etti.

Beyaz Saray cephesi, bu adımın yalnızca bir bilgilendirme değil, aynı zamanda hukuki bir hamle olduğuna dikkat çekiyor. ABD’de başkanın Kongre onayı olmadan yürüttüğü askeri operasyonları sınırlayan Savaş Yetkileri düzenlemesi kapsamında süre tartışması gündemdeydi. Yönetim, çatışmanın sona erdiği vurgusuyla bu sürecin fiilen tamamlandığını savunuyor.

Ancak Washington’da bu yorum herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. Kongre’de bazı isimler, bölgede ABD askeri varlığının sürdüğünü hatırlatarak “çatışma bitti” ifadesinin sahadaki gerçeklikle tam örtüşmediğini dile getiriyor. Özellikle muhalif kanat, yeni bir gerilim ihtimalinde Kongre’nin devre dışı bırakılmasına karşı uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Trump’ın mesajında dikkat çeken bir diğer başlık da “tehdit” vurgusu oldu. İran’ın ABD açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Trump, gerekmesi halinde askeri seçeneklerin yeniden gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Şubat ayında başlayan ve karşılıklı hamlelerle tırmanan süreç, nisan ayında ilan edilen ateşkesle büyük ölçüde durmuştu. Son bildirimle birlikte Washington yönetimi, bu dönemi resmen kapatmış oldu.