Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek 37. Uluslararası Bahar Şenliği için giriş kuralları açıklandı. ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu tarafından paylaşılan duyuruya göre, 6-7-8 Mayıs tarihlerindeki şenlik yalnızca ODTÜ mensuplarına açık olacak.

Duyuruda, şenlik süresince mezun girişleriyle ilgili bir kısıtlama bulunmadığı, Devrim Sahnesi’nde verilecek konserlerin ise ücretsiz olacağı bildirildi.

Açıklamada, Devrim Sahnesi konserlerinin 18.00-19.00 saatleri arasında başlayacağı, Kültür Kongre Merkezi etkinliklerinin de şenlik boyunca ücretsiz olacağı ifade edildi. Ayrıca Metupass sisteminin şenlik tarihlerinde kapalı olacağı kaydedildi.

Şenlik süresince Devrim Stadyumu’ndaki çim alana portatif sandalye, masa ve benzeri eşyalarla girişin yasak olduğu belirtildi. Müzik toplulukları, caz topluluğu ve radyo topluluğu sahnelerinin ise 12.00-18.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.

ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin bu yılki programına ilişkin duyuru, sosyal medyada da gündem oldu.