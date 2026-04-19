Uluslararası mimarlık dünyasında Ankara’dan Los Angeles’a yükselen kariyeriyle adından söz ettiren Türk mimar Ersan İlktan, New York’un prestijli mimarlık ofisi Kohn Pedersen Fox (KPF)’ta gökdelen tasarım ekibinde başlayan profesyonel yolculuğunu bugün Los Angeles merkezli dünyanın önde gelen otelcilik mimarisi firmalarından WATG’de sürdürüryor.

EĞİTİM HAYATINDA ÇİFTE ZİRVE

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; farklı ölçeklerdeki projelerde Türk imzasını küresel sahneye taşıyan mimar Ersan İlktan, gazetemiz SONSÖZ'e konuştu. İlktan, lisans eğitimini Ankara’daki TED Üniversitesi’nde tamamlayarak, ardından yüksek lisans için New York’taki Pratt Institute’a kabul edildi. Her iki eğitim kurumundan da sınıf birincisi olarak mezun olan başarılı mimar, aynı zamanda Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nün (AIA) verdiği Akademik Mükemmellik Madalyası’nın da sahibi oldu. Bu başarılar, İlktan’ın yalnızca tasarım yeteneğini değil; akademik disiplini, teknik hakimiyeti ve uluslararası vizyonunu da ortaya koydu.

DEV PROJELERDE TÜRK İMZASI

Haziran 2023 ile Ekim 2024 arasında KPF bünyesinde mimar olarak görev yapan İlktan, tamamlandığında Çin’in Dongguan kentinin en yüksek binası olacak 94 katlı süper gökdelen CRL Center Dongguan Kule 1’in tasarım sürecinde yer aldı.

Ofis, rezidans ve otel fonksiyonlarını bir araya getiren proje; gökyüzü lobileri, yüksek verimli çekirdek planlaması ve terasa dönüşen kademeli yapısıyla dikkat çekiyor. Her kat planının verimlilik üzerinden değerlendirildiği, cephe modüllerinin tekrar eden sistemlere dönüştüğü bu proje, çağdaş yüksek yapı tasarımının güçlü örnekleri arasında gösteriliyor.

ULUSLARARASI YARIŞMADA BÜYÜK BAŞARI

İlktan’ın KPF’te görev aldığı bir diğer önemli çalışma ise Çin’in Shenzhen kentindeki CIMC Global Merkez Ofis Kulesi uluslararası yarışması oldu. Dünyanın önde gelen mimarlık ofislerinin katıldığı yarışmada ekip, ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuç, genç Türk mimarın küresel rekabette ne denli güçlü bir pozisyonda bulunduğunu da gözler önüne serdi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.