Pekin’de düzenlenen E-Town Yarı Maratonu, bu yıl teknoloji ve sporun çarpıcı buluşmasına sahne oldu. Çinli teknoloji devi Honor tarafından geliştirilen “Flash” adlı insansı robot, 21 kilometrelik parkuru 50 dakika 26 saniyede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu dereceyle “Flash”, geçtiğimiz ay Portekiz’de düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu’nda 57 dakika 20 saniyelik rekor kıran Ugandalı atlet Jacob Kiplimo’nun süresini geride bırakarak yarı maraton tarihinde bir ilke imza attı.

Robotlar ve İnsanlar Aynı Parkurda

Yarışta güvenlik önlemleri kapsamında robotlar ve insan koşucular aynı parkuru farklı kulvarlarda koştu. Robotlar için maksimum bitirme süresi 3 saat 40 dakika olarak belirlenirken, organizasyona Almanya, Fransa ve Brezilya dahil olmak üzere 100’den fazla ekip katıldı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen organizasyonda birinci olan “Tiangong Ultra” adlı robot parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlamıştı. Bu yılki performans, robot teknolojisinde kat edilen mesafeyi açıkça ortaya koydu.

İnsan Kategorisinde Sonuçlar

Yarışın insan sporcular kategorisinde ise erkeklerde Çinli atlet Zhao Haijie 1 saat 7 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Wang Qiaoxia 1 saat 18 dakika 6 saniyeyle zirvede yer aldı.

Teknoloji ve Sporun Geleceği

E-Town Yarı Maratonu, yapay zeka ve robot teknolojisinin spor alanındaki etkisini gözler önüne sererken, önümüzdeki yıllarda insan ve robot rekabetinin daha da artacağına işaret ediyor. “Flash”ın elde ettiği bu tarihi derece, sadece bir yarış sonucu değil, aynı zamanda geleceğin spor anlayışına dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.