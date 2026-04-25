Son dakika gelişmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’da gerçekleştirilmesi planlanan müzakere görüşmesini iptal etti. Kararın, görüşmeye kısa süre kala alınması diplomasi trafiğinde yeni bir belirsizlik yarattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pakistan’a gitmesinin ardından ABD heyetinden de Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın bölgeye hareket etmesi bekleniyordu. Ancak Trump, planlanan temasları iptal ederek süreci durdurdu.

Trump yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin şu anki seyrinde Witkoff ve Kushner’ın 18 saat uçup Pakistan’a gitmesinin hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Bu kararın çatışmanın tırmanacağı anlamına gelmediğini de belirten Trump, “Bu savaşı devam ettireceğim anlamına gelmiyor. Bu konuyu henüz düşünmedik” dedi.

Kararın ardından gözler Washington ve Tahran’dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.