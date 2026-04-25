Ankara’da sokak hayvanları savunucuları, yaşam hakkı talebiyle Sakarya Caddesi’ne yürüyüş gerçekleştiriyor. Çok sayıda yurttaşın katıldığı eylemde, sokak hayvanlarının barınaklarda karşı karşıya kaldığı koşullar protesto edildi.

Savunucular, mevcut barınakların “ölüm kampına dönüştüğünü” ifade ederek, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiğini vurguladı. Belediyelere çağrıda bulunan eylemciler, geçici çözümler yerine kalıcı ve insancıl politikalar geliştirilmesini istedi.

Yürüyüş boyunca sık sık “Yaşam hakkı engellenemez” sloganları atılırken, eylemciler yalnızca hayvanlar için değil, diğer toplumsal mücadeleler için de dayanışma mesajı verdi. Açlık grevini sürdüren madenciler için de destek sloganları atan grup, hak arayan tüm kesimlerin yanında olduklarını dile getirdi.