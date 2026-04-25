Recep Tayyip Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” kampanyası kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun kura töreninde yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Erdoğan, “İstanbul’un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür” dedi.

100 bin konut için kura çekimi başladı

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun hak sahipleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle belirleniyor. Kura çekimlerinin 3 gün süreceği bildirildi.

“Dönüşüm için geç kalmayın” çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un afetlere karşı dirençli hale gelmesinin hayati önemde olduğunu belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Gelin bu fırsatları değerlendirin, binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin.”

1,7 milyon sosyal konut inşa edildi

Erdoğan, bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 762 bin sosyal konutun tamamlandığını, 6 milyondan fazla vatandaşın güvenli yaşam alanlarına kavuştuğunu açıkladı. Türkiye genelinde 2 milyon 262 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğü belirtildi.

İstanbul’da yeni projeler yolda

“Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında 316 bin bağımsız bölümün dönüşüme dahil edildiğini aktaran Erdoğan, kiralık sosyal konut modelinin de ilk kez İstanbul’da uygulanacağını duyurdu. Projenin ilk etabında 15 bin kiralık konut inşa edilecek.

Uygun ödeme koşulları

Projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Taksitlerin 7 bin 313 TL’den başlayacağı belirtildi.

Sosyal donatılarla yeni yaşam alanları

500 bin sosyal konut hedefi kapsamında mahalle kültürünü destekleyen projelerde; cami, aile sağlığı merkezi, spor salonu, gündüz bakımevi ve sosyal alanların yer alacağı ifade edildi.

Projenin hem dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılaması hem de kira ve konut fiyatlarında denge sağlaması hedefleniyor.