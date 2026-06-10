ABD’de merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Küresel piyasalarda etkisini sürdüren enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yıllık enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Bu oran, Nisan 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Verilerde en dikkat çeken kalem enerji fiyatları oldu. İran’daki gerilimin küresel enerji piyasalarına yansımasıyla birlikte enerji maliyetlerinde belirgin artış yaşandı. Enerji fiyatları Mayıs ayında yüzde 3,9 yükselirken, gıda fiyatlarında da yüzde 0,2’lik artış kaydedildi.

Öte yandan çekirdek enflasyon tarafında ise daha ılımlı bir görünüm öne çıktı. Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin (yüzde 0,3) altında kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,8’den yüzde 2,9’a yükseldi.