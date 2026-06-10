CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları sürerken, sanat dünyasından gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Usta sanatçı Selda Bağcan, yaptığı açıklamayla mevcut CHP yönetiminin eserlerini ve ses kayıtlarını kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağcan, "Butlanla gelen mevcut CHP merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar Peş Peşe Geliyor!

Bağcan'ın açıklaması, son günlerde aynı yönde açıklama yapan sanatçılar kervanına katıldı. Daha önce sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli de mevcut CHP yönetiminin bestelerini kullanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan sanatçı Suavi, "Hak Hukuk Adalet" marşının bestecisi Ali Altay ve sanatçı Onur Akın da eserlerinin kullanılmasına karşı olduklarını duyurmuştu. Merhum sanatçı Edip Akbayram'ın ailesi de yayımladığı açıklamada, Akbayram'ın eserlerinin siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirmişti.

CHP'de kurultay ve yönetim tartışmaları devam ederken, sanatçıların peş peşe gelen açıklamaları parti içindeki gerilimin kültür ve sanat camiasına da yansıdığını ortaya koydu. Özellikle CHP mitingleri ve etkinliklerinde sıkça kullanılan eserlerin sahiplerinden gelen bu çıkışlar, tartışmanın yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.