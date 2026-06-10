Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Bakan Çiftçi'ye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri eşlik etti. Üstel, Çiftçi'yi ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, iki halk arasında tarihten gelen güçlü bağların, kardeşlik bağları ile bağlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle 1974'te Ada'ya barış geldiğini ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ile özgürlüğüne kavuştuğunu aktaran Üstel, 1983'te de KKTC devletini kurarak bunun taçlandırıldığını bildirdi. Üstel, 'O günden bugüne Türkiye, KKTC'yi her alanda daha ileriye götürme çabasına destek olmaya devam etti. Ülke güvenliği için de Türkiye'nin verdiği destekle huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşadık' diye konuştu.

Rum tarafının KKTC'yi ekonomik ve güvenlik açısından riske atacak adımlar attığını ve Ada'daki huzuru askeri anlaşmalarla bozduğunu kaydeden Üstel, 'Bu durum Kıbrıs Türk halkını rahatsız ediyor. Kıbrıs Türk halkı, ana vatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşıyor' dedi.

Üstel, ekonomiyi ve halkın güvenliğini ileriye taşımak için çalıştıklarını da dile getirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ: 'TEK MİLLET İKİ DEVLET' BİLİNCİYLE KKTC'YE GELDİK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak, 'Burası ikinci vatanımızdır' ifadesini kullandı.

Geniş bir ekiple, 'Tek millet iki devlet' bilinciyle KKTC'ye geldiklerini belirten Çiftçi, KKTC ile ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanlığı ile güçlü ilişkiler kurduklarının altını çizerek, 'Organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devlet imkanlarını seferber edeceğiz' diye konuştu.

KKTC MECLİS BAŞKANI ÖZTÜRKLER, BAKAN ÇİFTÇİ'Yİ KABUL ETTİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Çiftçi'ye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti. Öztürkler ile Çiftçi, Meclis ziyareti anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile milletvekilleri de hazır bulundu. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, Meclis Başkanı Öztürkler, Çiftçi'ye, Meclis tarafından hazırlanan bir hediye sundu. Öztürkler, flüt şeklinde hazırlanan hediyenin ilk kez verildiğini kaydederek, flütün, aynı anda karşılıklı üflenerek ses çıkardığını, 'İki nefes tek ses' ve birlik beraberlik için dizayn edildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, kabulde yaptığı konuşmada, göreve yeni geldiğini anımsatarak, Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerine verdiği önemi vurguladı. KKTC'deki temaslarıyla ilgili bilgi veren Çiftçi, KKTC ziyaretinin hayırlara vesile olması ve karşılıklı kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında derin, kardeşlik bağları bulunduğunu dile getiren Çiftçi, bu çerçevede iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla çalışmalar yapacaklarını belirtti.

ÖZTÜRKLER: KIBRIS TÜRK HALKI, ANA VATAN TÜRKİYE SAYESİNDE HUZUR İÇİNDE

Meclis Başkanı Öztürkler ise Çiftçi'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek, ilk kez yapılan KKTC ziyareti ile karşılıklı ziyaretlerin daha anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Meclis yerleşkesi ile bilgi veren ve Çiftçi'yi, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye armağanı olan yerleşkede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Öztürkler, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bağlar olduğunu, ziyaretlerin de bu çerçevede önemli ve hassas olduğunu aktardı.

Öztürkler, İçişleri Bakanlığı'nın, kritik ve önemli bir görev olduğunu söyleyerek, bu görevi yaptığını ve zorluğunu bildiğini anlattı. Düzensiz göç, kamu güvenliği, muhaceret ve kriminal olaylar için ciddi çalışmalar yapılmasının önemine değinen Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nden yapılan ziyaretlerin her zaman KKTC'ye güç verdiğini ifade etti. Öztürkler, Rum yönetiminin silahlanma üzerine anlaşmalar yaptığını ve Ada'yı askerleştirmek için adımlar attığını kaydederek, 'Kıbrıs Türk halkı, ana vatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası'ndaki garantörlüğünün öneminin altını çizmeye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- KKTC Başbakanı Üstel'in Bakan Çiftçi'yi kabulünden detay görüntüler.

- Üstel'in açıklamaları.

- Çiftçi'nin açıklamaları.

- KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'in Bakan Çiftçi'yi kabulünden detay görüntüler.

- Çiftçi'nin konuşması.

- Öztürkler'in konuşması.