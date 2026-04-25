Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geleneksel hale gelen “9. Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliklerinin programı açıklandı. Çaycuma Belediyesi ile Çaycuma Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, 1-3 Mayıs tarihleri arasında spor, kültür ve sanat dolu programlarla gerçekleştirilecek.



SEKA Vurgusu Öne Çıkıyor

Bu yılki buluşmanın ana temalarından biri, Çaycuma’nın ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan SEKA olacak. “SEKA’dan OYKA’ya Çaycuma: Üretimin Mirası” başlığıyla düzenlenecek sergi, forum ve film gösterimleriyle geçmişin üretim kültürü yeniden hatırlanacak. Eski SEKA çalışanları da etkinliklerde bir araya gelecek.

Söyleşi ve Kültür Programları

Etkinlikler 1 Mayıs sabahı tenis turnuvasıyla başlayacak. Ardından Recep Bozdoğan “Doğanın Cömert Yüzü: Çaycuma” kitabını tanıtacak. Günün devamında Mustafa Sözen, Filyos’un kuşları ve biyoçeşitliliği üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde ise Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak.



Kortej, Sergi ve Forum

Etkinliklerin ikinci günü kortej yürüyüşü, spor turnuvaları ve sergi açılışlarıyla devam edecek. SEKA’nın kuruluş sürecine ait arşiv görüntülerinin gösterileceği programın ardından, eski Devlet Bakanı Hasan Gemici moderatörlüğünde forum düzenlenecek.

Konser ve Halk Buluşması

İkinci günün akşamında halk müziği sanatçısı Cem Buğdaycı Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.

Hıdrellez Coşkusu ile Final

Etkinliklerin son günü Hıdrellez şenliklerine ayrıldı. Yaşam Park’ta düzenlenecek etkinliklerde spor yarışmaları, çocuk etkinlikleri, yöresel yemek atölyeleri ve stantlar yer alacak. Program kapsamında “Mandıra Filozofu” karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı da sahne alacak.

Çaycuma’da üç gün sürecek etkinlikler, hem kültürel mirası yaşatmayı hem de kenti ortak bir buluşma noktasına dönüştürmeyi hedefliyor.