ZONGULDAK'ta, Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) üyesi olan basın mensupları, asayiş uygulaması yapan polislerin, Polis Haftası'nı tatlı ikram ederek kutladı. Gazetecilerin hediye ettiği çiçeği alan memurlardan biri, otomobili kontrol ettiği sırada çiçeği elinde tuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılında Polis Haftası kutlamaları kapsamında kentte protokol ziyaretleri ile sürerken KGD üyesi olan gazeteciler, asayiş uygulaması yapan polislere sürpriz yaptı. Çiçek hediye edip tatlı ikram eden gazeteciler, polislerin, Polis Haftası'nı kutladı. Polis memurlarından biri, elinde karanfille görevine devam ederken, bir otomobili de kontrol etti. Ekipler, uygulamayı bitirdikten sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürpriz karşısında mutlu olan polisler, gazetecilere teşekkür etti.